Богдана не стоит рассматривать как «марионетку Коломойского» — эксперт

Киев, , 19:22 — REGNUM Пост главы администрации президента Украины Владимира Зеленского занял наиболее подготовленный в плане административных и политических качеств, в том числе по опыту политической коммуникации юрист Андрей Богдан. Об этом написал на своей странице в Фейсбук политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, Богдан стал микстом экс-главы администрации президента Виктора Януковича Сергея Левочкина и экс-замглавы АП Андрея Портнова.

«О новом руководстве администрации президента Украины… Почему Богдан? Из всех потенциальных претендентов на должность руководителя АП… он был наиболее подготовлен в плане административных и политических качеств, в том числе по опыту политической коммуникации. Я его не знаю лично, но то, что читал и слышал о нем, это сочетание жесткости и гибкости (жесткость явно доминирует), профессиональных статусов юриста и администратора, что очень важно для АП», — отметил Фесенко.

По его словам, Богдана «не стоит его рассматривать как банальную «марионетку Коломойского».

«Связи между ними, конечно, есть, но я бы оценивал Богдана как самодостаточную фигуру с большими и самостоятельными амбициями. Судя по всему, он стоял у истоков прихода Зеленского в политику и играет свою собственную политическую игру», — считает Фесенко.

Он прогнозирует, что Дмитрий Разумков пойдет в парламент по списку «Слуги народа».

«Дмитрий почти наверняка пойдет в парламент, возможно, будет одним из фронтменов списка «Слуги народа», — подытожил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский назначил на пост главы администрации президента Андрея Богдана. Он сделал это назначение вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, сообщает украинское издание ZN.UA со ссылкой на источники в окружении Волкера.

Собеседник издания отмечает, что Волкер лично звонил Зеленскому и настоятельно не советовал назначать на эту должность Богдана как человека, связанного с бизнесменом Игорем Коломойским.