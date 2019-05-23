Джихадисты в Сирии пытаются захватить стратегический город Калаат Аль-Мадик

Хама, Сирия, , 18:33 — REGNUM Джихадисты 22 мая начали новую волну атак на северо-западе провинции Хама. Их целью является стратегический город Калаат Аль-Мадик вблизи равнины Аль-Гааб. Чтобы подобраться к этому городу, боевики предприняли массированное наступление на города Куркар и Мустария. Эти населенные пункты находятся вблизи Калаат Аль-Мадика. По информации Al-Masdar News, в настоящее время в этих двух городах идут ожесточенные боестолкновения.

Наступательные действия ведут боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзники из протурецких группировок из сил «Щит Евфрата».

До этого джихадисты сумели захватить стратегический город Кафр-Набудех. Однако им не удалось его удержать полностью, Сирийская арабская армия вернула часть города под свой контроль. Сейчас там идут ожесточенные бои.

Города Калаат Аль-Мадик и Кафр-Набудех были захвачены сирийскими правительственными силами в начале мая в ходе крупномасштабного наступления. Стратегическая пауза в наступлении возникла вынужденно, из-за позиции Турции. Турции по дипломатическим каналам через Россию удалось продавить прекращение огня на 72 часа.

Эта пауза была умело использована боевиками для переброски подкреплений, в том числе из протурецких сил «Щит Евфрата». Кроме того, боевики получили большое количество ПТРК от Турции. В результате джихадисты организовали мощное контрнаступление за несколько часов до окончания прекращения огня.