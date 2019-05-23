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Жертвами столкновений на северо-западе ЦАР стали 30 человек

Политика

Правительство выдвинуло ультиматум группировке 3R

Банги, 23 мая 2019, 18:08 — REGNUM  Не менее 30 человек погибли в результате столкновений на северо-востоке Центрально-Африканской Республики, 23 мая передает агентство Associated Press.

По словам представителя правительства ЦАР Анж-Максима Казагуи, боевики из группировки 3R напали на несколько общин в префектуре Уам Пенде, вблизи границы с Чадом.

Правительство выдвинуло группировке, ранее заключившей соглашение о прекращении огня, ультиматум с требованием выдать виновных.

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