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Захарова: скандал с вице-канцлером Австрии похож на заказной вброс

Политика

«Это внутреннее дело Австрии, это внутренний вопрос»

Москва, 23 мая 2019, 17:56 — REGNUM  Скандал с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе напоминает заказной вброс, а многие его составляющие не соответствуют действительности, заявила 23 мая на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У меня есть ощущение, что это просто какой-то заказной вброс и кампания, потому что называются вещи, которые не соответствуют действительности», — отметила Мария Захарова, комментируя ситуацию в правительстве Австрии, возникшую после скандала в СМИ.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе намерен уйти со своей должности в правительстве из-за опубликованной в сети видеозаписи, в которой он якобы обсуждает тайные финансовые операции с некой женщиной, которую называют «россиянкой».

Сам Штрахе заявил, что показанный на видео диалог вёлся с гражданкой Латвии.

Тем не менее в результате скандала министры от Австрийской партии свободы заявили о своей отставке.

«Это внутреннее дело Австрии, это внутренний вопрос», — подчеркнула на брифинге Мария Захарова.

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