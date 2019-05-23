ООН: От авиаудара в Афганистане погибли 14 мирных жителей

Кабул, , 17:35 — REGNUM Четырнадцать мирных жителей стали жертвами авиаудара в Афганистане за 20 и 22 мая, сообщает 23 мая на своей странице в Twitter миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

По информации миссии ООН, авиаудары были нанесены в провинции Гильменд и в провинции Кунар. Их жертвами стали семеро детей, пять женщин и двое мужчин.

«Стороны должны соблюдать международные обязательства по защите мирного населения от вреда», — указано в Twitter миссии МООНСА, однако «авторы» воздушного удара не указаны. При этом уточняется, что местность, в которой погибли мирные жители, уже три года контролируется отрядами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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