Порошенко обвиняют в отмывании похищенных у армии средств

Киев, , 17:34 — REGNUM Экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление об отмывании средств экс-президентом Петром Порошенко. Об этом юрист сообщил 23 мая в своём Telegram-канале.

«Утром зарегистрировали в Государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки», — говорится в сообщении.

Портнов ожидает, что в течение нескольких недель ГБР обратится в суд с ходатайством об «аресте всего принадлежащего Порошенко имущества».

Ранее Портнов заявил, что Порошенко, по его сведениям, легализовал $300 млн долларов доходов через офшорные компании, заключив фиктивную сделку за счёт средств, украденных у украинской армии.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Антикоррупционная прокуратура Украины возбудила в отношении Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц уголовное дело о превышении полномочий при распределении должностей в ПАО «Центрэнерго» с целью предполагаемого хищения средств.

Днём ранее Государственное бюро расследований Украины на основании заявления Андрея Портнова возбудило в отношении Порошенко уголовное дело по статье о государственной измене по факту провокации украинских военных судов в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, в результате которой были арестованы украинские моряки.