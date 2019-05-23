ВКС РФ «утюжат» северные районы сирийского города Кафр-Набудех

Дамаск, , 17:23 — REGNUM В ночь с 22 на 23 мая российские ВКС неоднократно наносили мощные авиаудары по обороне джихадистов в городе Кафр-Набудех. Город находится на северо-западе провинции Хама. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Задача авиаударов — сломать решимость боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По информации от военного источника издания, большое количество террористов сосредоточено в северных районах города.

Значительное количество джихадистов и наличие у них большого количества ПТРК крайне затрудняет продвижение Сирийской арабской армии (САА).

В настоящее время российские ВКС продолжают наносить авиаудары по северо-западу Сирии. Однако большая часть этих ударов сосредоточена в западной части провинции Идлиб. В частности, российская авиация наносит удары по позициям джихадистов в районе города Джиср-эш-Шугур. Этот район контролируется другой террористической группировкой — «Исламской партией Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, вертолеты сирийских ВВС с утра 23 мая разбрасывают над населенными пунктами провинции Идлиб листовки. Населению предлагается выйти из региона перед крупномасштабной наступательной операцией САА. Организованы два пункта пропуска для перехода на территорию, контролируемую сирийским правительством.