ПАСЕ распереживалась за граждан России

Москва, , 06:04 — REGNUM Радость по поводу возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы может быть несколько омрачена причиной, по которой ее туда приглашают. О том, что европейцы ждут от этого возвращения, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сказал всё прямым текстом. Он заявил Сергею Лаврову, что Россию необходимо принять в ПАСЕ, «чтобы миллионы россиян могли просить защиты в Европейском суде по правам человека». Сейчас, вероятно, «миллионы россиян» просто не знают, куда податься со своими проблемами, и именно поэтому Европа раскроет им свои дружеские, теплые объятия. Бороться же за свое видение европейских проблем России в рамках ПАСЕ будет весьма затруднительно, ведь подавляющее большинство членов СЕ может внести в инициативу любое количество поправок, качественно переворачивающих даже самое здравое предложение с ног на голову.

«Европейская Россия», буде такая случится, возможна только в режиме повышенной толерантности ко всему европейскому, включая неонацистов и ЛГБТ-активистов. Возможно, это и способно было бы порадовать тех в России, кто религиозно уверен, что свет только на Западе, но большинство такую позицию не разделяет, и давно. Тем не менее если Россия будет в ПАСЕ принята, платить за это «удовольствие» будут все ее жители из бюджета своего же государства.

Читайте статью Михаила Демурина «Стоит ли радоваться «возвращению» России в Совет Европы?»