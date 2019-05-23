Литва не позволила ввезти системы запуска ракет из Белоруссии

Вильнюс, , 17:13 — REGNUM Литовская таможня не пропустила два грузовых тягача из Белоруссии, которые направлялись в Литву и собирались следовать транзитом в неназванную литовскими должностными лицами страну. Грузом оказались компоненты системы запуска боевых ракет, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 мая.

Пресс-служба литовской таможни поясняет, что компоненты являются частями системы M20 Missile Weapon System Model. Попытка ввоза этой системы в Литву произошла ещё 20 мая после обеда, однако об инциденте сообщили только сегодня.

Груз отправлен назад в Белоруссию. Никаких дополнительных подробностей литовские таможенники не приводят.