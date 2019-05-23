Четверг, 23 Мая 2019 года
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Литва не позволила ввезти системы запуска ракет из Белоруссии

Политика

В двух грузовых тягачах обнаружили компоненты боевых систем

Вильнюс, 23 мая 2019, 17:13 — REGNUM  Литовская таможня не пропустила два грузовых тягача из Белоруссии, которые направлялись в Литву и собирались следовать транзитом в неназванную литовскими должностными лицами страну. Грузом оказались компоненты системы запуска боевых ракет, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 мая.

Пресс-служба литовской таможни поясняет, что компоненты являются частями системы M20 Missile Weapon System Model. Попытка ввоза этой системы в Литву произошла ещё 20 мая после обеда, однако об инциденте сообщили только сегодня.

Груз отправлен назад в Белоруссию. Никаких дополнительных подробностей литовские таможенники не приводят.

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Милитаризация Прибалтики
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