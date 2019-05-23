Организация блокадников просит Беглова баллотироваться в губернаторы

Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 23 мая обратилась к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах губернатора Северной столицы.

Ранее с подобным предложением к Беглову обратились члены Общественной палаты Санкт-Петербурга, представители общественной организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил, участники патриотического движения «Волонтёры Победы».

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в пользу кандидатуры Александра Беглова активисты организации блокадников приводят тот факт, что в Петербурге за время после появления нового руководства городом ввели бесплатный проезд на пригородных электричках для пенсионеров, упростили получение социальных льгот.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Законодательное собрание Санкт-Петербурга официально назначит дату выборов губернатора на единый день голосования — 8 сентября 2019 года. В этот же день пройдут выборы муниципальных депутатов города.

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