Эстония подписала окончательный договор для выхода из БРЭЛЛ

Таллин, , 16:44 — REGNUM Эстонская электроэнергетическая компания Elering подписала договор о присоединении своих электросистем к электросистеме континентальной Европы, сообщает новостное агентство BNS со ссылкой на пресс-релиз эстонского предприятия Elering.

Председатель правления компании Таави Вескимяги сообщил, что по договору окончательное присоединение Эстонии с сопутствующими техническими условиями к электросистеме материковой Европы произойдет в конце 2025 года.

«Один из важных этапов в десинхронизации эстонской электросистемы с российской и ее синхронизации с электросистемой материковой Европы пройден, впереди пять лет напряженной работы с тем, чтобы выполнить все технические условия, которые обеспечили бы надежность снабжения электроэнергией потребителей в Эстонии как части электросистемы материковой Европы», — рассказал Вескимяги.

Сейчас одновременно ведутся работы по инвестированию для усиления инфраструктуры эстонской электросистемы: строительство третьей электросмычки с Латвией от подстанции Харку в Ригу, и обновление линий электропередачи от Ида-Вирумаа через Тарту и Валга в Латвию.

Стоимость синхронизации систем оценивается в 1,3−1,5 млрд. евро, из которых Эстония выплатит 350 млн. евро. Первый этап инвестирования в Эстонии в размере 75% на сумму в 141 млн. евро поддержал Брюссель. Эстония рассчитывает подать в 2020 году ходатайство для софинансирования последующих этапов синхронизации на такую же сумму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ. В октябре 2018 года электроэнергетические операторы Прибалтики подали заявку на финансирование первого этапа работ по синхронизации электроэнергосистем в Фонд сплочения Европы CEF. Общая сумма инвестиций на первом этапе — 432 млн евро.

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