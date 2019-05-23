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Глава Оренбурга отчитался о доходе почти в 4 млн рублей

Политика

Данные об имуществе и годовом доходе опубликованы на портале городской администрации

Оренбург, 23 мая 2019, 16:41 — REGNUM  Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин указал доход за 2018 год в 3,9 млн рублей. Из недвижимости в собственности градоначальник имеет земельный участок (922,3 кв. м), садовый дом (82,8 кв. м) и квартиру (70,5 кв. м). Сведения о доходе и имуществе обнародованы на сайте мэрии.

В личном автопарке мэра четыре автомобиля (три иномарки и одна машина отечественного производства), скутер и мотороллер.

Супруга главы Оренбурга задекларировала годовой доход в размере 250 тыс. рублей. Владеет земельным участком (2312 кв. м), домом (333,7 кв. м) и автомобилем Hyundai. Несовершеннолетний ребёнок мэра имеет в собственности мотоцикл.

Напомним, Дмитрий Кулагин назначен на должность главы Оренбурга в декабре 2018 года. До этого он руководил аппаратом губернатора и правительства Оренбургской области. Доход чиновника в 2016 и 2017 годы был примерно одинаковым — на уровне 3,2 млн рублей. Ранее в автопарке также числилось четыре автомобиля.

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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