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В Латвии оправдываются за покупку старой военной техники НАТО

Политика

И даже заявляют, что НАТО может многому научиться у латвийской армии

Рига, 23 мая 2019, 16:09 — REGNUM  Бывший министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, ныне депутат латвийского парламента от Союза «зеленых» и крестьян, считает, что обмен опытом между латвийскими и натовскими солдатами не происходит в одностороннем порядке. В эфире радио Baltkom Бергманис рассказал, что союзники многому учатся у латвийских коллег.

«У нас есть союзники, мы учимся у них, они учатся у нас — это очень важно. Потому что, например, точно такие же гаубицы, как мы купили, есть и у наших союзников из Испании. Абсолютно такие же, но у нас лучше — потому что австрийцы вложили в модернизацию деньги. У нас полуавтоматический заряд и многое другое», — отметил Бергманис.

По мнению бывшего министра, Латвия хоть и закупает пользованную (б/у) военную технику, но она «весьма качественна», что отмечают коллеги из соседних Литвы и Эстонии.

«Систему Patriot не смогли бы купить даже все три страны Прибалтики вместе. Это очень дорого. Мы покупаем технику бывшего употребления, но она вся восстановлена, она позволяет нам быть мобильными и боеспособными. Даже соседи из Литвы и Эстонии приезжают и удивляются, как мы развиваемся», — сказал Бергманис.

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Милитаризация Прибалтики
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