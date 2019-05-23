Сомали отзовёт своё решение о признании Косово

Белград, , 16:03 — REGNUM Власти Сомали пересмотрят своё решение о признании односторонне провозглашённой независимости сербского края Косово. Об этом заявлено по итогам состоявшейся 22 мая в Могадишо встречи министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича с президентом Сомали Мохамедом Абдуллахи Мохамедом.

Как сообщает пресс-служба МИД Сербии, на встрече президент Сомали отметил, что его страна «не поддерживает сепаратизм и односторонние шаги, которые подрывают международное право и международный порядок».

«Он подчеркнул, что Сомали пересмотрит и отменит все решения переходного правительства от 2010 года, не имеющие легитимности, включая решение о признании независимости Косово», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны также выразили взаимную готовность «возобновить традиционно дружеские отношения» между Сербией и Сомали.

Напомним, за последнее время уже целый ряд стран отозвал свои прежние решения по Косово. Об отзыве признания независимости края ранее объявили Суринам, Бурунди, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Папуа — Новая Гвинея, Лесото, Коморские Острова, Гренада, Доминика.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово около ста государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета Безопасности — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.