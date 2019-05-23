Сергиев Посад стал городом областного значения

Сергиев Посад, Московская область, , 18:38 — REGNUM В Подмосковье Сергиев Посад стал статусом города областного подчинения. Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной думы в ходе заседания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявила заместитель председателя правительства региона Мария Нагорная, принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Подмосковья.

«Проектом закона предлагается отнести город Сергиев Посад Сергиево-Посадского района Московской области к категории города областного подчинения Московской области, упразднить Сергиево-Посадский район Московской области», — отметила она.

Напомним, в марте 2019 года депутаты Московской областной думы приняли закон об объединении поселений Сергиево-Посадского муниципального района в Сергиево-Посадский городской округ.

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