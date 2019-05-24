Счетная палата следит за бюджетом — или предсказывает будущее?

Москва, , 03:35 — REGNUM Промежуточные результаты исследования, проведенного Счетной палатой, говорят: поставленные президентом РФ национальные цели далеки от достижения в срок. Что конкретно означают эти результаты, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Убыль населения в России нарастает, доходы граждан и пенсионное обеспечение не растут, да и вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира невозможно при нынешнем темпе роста ВВП. А ведь все три направления указаны Владимиром Путиным как задачи, решить которые необходимо к 2024 году. Счетная палата, проверив состояние выполнения распоряжений на 2018 год, приходит к неутешительным выводам, но почему таким мониторингом занимается именно она?

Существует Минэкономразвития, РАН, НИИ, которые могли бы на высоко профессиональном уровне провести такое исследование. А Счетная палата лучше бы сосредоточилась на проверке правильного исполнения доходных и расходных статей федерального бюджета, чем сильно помогла бы той же борьбе с коррупцией. Пока что наблюдается противоречие, заключающееся вот в чем: цели нацпроектов достигаются посредством федерального бюджета, а бюджет утверждается федеральным законом. Таким образом реализуемость национальных целей не может рассматриваться задним числом, ибо федеральный закон — он на то и закон, чтобы его исполнять.

Вместо промежуточного контроля Счетная палата могла бы заняться своими прямыми задачами, а не дублировать чужие, и тем не менее, этот контроль с ее стороны — вполне законен. Откуда же возникла законная возможность для Счетной палаты заниматься не своим делом, а очевидно чужим?

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «У Счетной палаты есть право ревизии целей, определяемых президентом. И?».