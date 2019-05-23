ЕБРР может увеличить инвестиции в Киргизию до €100 млн в год

Бишкек, , 15:57 — REGNUM «Ежегодно Европейский банк реконструкции и развития выделяет около €15 млн (около 1,1 млрд рублей) на поддержку проектов в Киргизии, но готов увеличить инвестиции до €100 млн (около 7,2 млрд рублей) в год», — заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в ходе встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава финансового института отметил, что в республике сделано многое для развития и улучшения жизни населения, а также значительно улучшен инвестиционный климат.

«Мы поддержали около 200 проектов на сумму $800 млн (более 51,5 млрд рублей). Мы поддерживаем ваши приоритетные направления по водоснабжению, ирригации, сельскому хозяйству, энергетике, горнорудной промышленности и так далее», — подчеркнул Чакрабарти.

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В свою очередь киргизстанский лидер выразил мнение, что деятельность банка способствует росту уровня благосостояния граждан и продвижению проектов в сфере энергетики, обеспечения чистой питьевой водой, поддержки частных предприятий, укрепления финансового сектора страны.

«В рамках Национальной стратегии развития страны до 2040 года планируется реализовать 249 инвестиционных проектов на сумму $20 млрд (1 трлн 288,3 млрд рублей). Сократить уровень безработицы и миграции. В ближайшие пять лет мы обеспечим все регионы страны чистой водой. Конечно же, неоценима помощь банка в реализации этих проектов», — подытожил Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным национального статистического комитета, в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии составил $569,8 млн (36,7 млрд рублей), что на 7,6% меньше показателя 2017 года.

Наибольший приток прямых иностранных инвестиций в минувшем году пришелся на Китай и составил 43,1% от их общего объема.

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