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Коррупционные слухи назвали причиной реорганизации Пенсионного фонда

Политика

Власти хотят сделать работу фондов более открытой

Коррупционные слухи назвали причиной реорганизации Пенсионного фонда
Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Москва, 23 мая 2019, 16:06 — REGNUM  Возможное изменение организационно-правовой формы Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) может быть связано с коррупционными слухами вокруг деятельности этих организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«По всей видимости, хотят ввести общественно-публичный контроль, чтобы люди смотрели, как деньги расходуются. Чтобы не было бесконечных слухов про то, что делается в этих фондах, чтобы был общественный совет, чтобы люди видели, как эти деньги уходят, откуда они приходят», — отметил эксперт.

Профессор напомнил, что в обществе циркулируют слухи об имеющейся в фондах коррупции. Подобные заявления беспочвенны, ведь «украсть» деньги из ПФР невозможно в принципе, считает специалист. Однако, чтобы население могло в этом убедиться, работу государственных фондов, видимо, решили сделать более прозрачной.

Как сообщало ИА REGNUM, ПФР и ФОМС могут сделать публично-правовыми компаниями.

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