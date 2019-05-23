В посольстве Турции в США прошел ифтар

Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Посольство Турции в Вашингтоне провело ифтар в честь приема представителей Агентства ООН по делам палестинских беженцев. Об этом сообщает 23 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

На мероприятии выступил заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Киран, который подтвердил приверженность своей страны поддержке организации, а также непосредственно палестинским беженцам.

С июля 2018 года Турция является председателем в данной организации. В общей сложности мероприятие посетили около 100 человек.

Напомним, ифтаром называется вечерний прием пищи у мусульман во время священного месяца Рамадан.

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