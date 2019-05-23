Главы МИД Франции и Хорватии проведут переговоры в Париже

Париж, , 15:57 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан примет в Париже 23 мая Марию Пейчинович-Бурич, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Хорватии, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Известно, что министры рассмотрят основные вопросы европейской повестки дня, в частности, подготовку к заседанию Европейского совета (20−21 июня 2019 года), на котором будет утверждена стратегическая повестка дня Европейского союза на 2019−2024 годы.

Стороны также обсудят ситуацию на Балканах и основные международные вопросы, включая последние события в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в зоне Сахель.

«Эти переговоры вызовут динамизм наших двусторонних отношений, о чем свидетельствует реализация плана действий французско-хорватского стратегического партнерства на 2018−2021 годы, подписанного нашими странами 6 апреля 2018 года», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Демократическую Республику Конго и Чад, чтобы обсудить развитие двустороннего партнерства в различных сферах, а также борьбу с терроризмом в зоне Сахель и ситуацию в ЦАР.

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