На детей или на снижение дефицита: власти Италии делят «лишний» миллиард

Рим, , 15:45 — REGNUM Лидеры двух правящих партий Италии разошлись во мнениях, на что именно нужно потратить «лишний» миллиард из бюджета, передает информагентство ANSA в четверг, 23 мая.

Лидер «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо настаивает на выделение этих средств на поддержку семей с детьми — такая инициатива была представлена «Движением» на последнем перед выборами в Европарламент (состоятся 26 мая) заседании правительства.

Однако представители второй партии коалиции, «Лиги», отметили, что если «лишний» миллиард (средства, не потраченные по уже утвержденные программы) действительно будет найден, то средства нужно направить на снижение бюджетного дефицита.

На последнем перед выборами заседании правительства обе правящие партии представили по одной ключевой инициативе: «Движение» предложило выделить миллиард евро на поддержку семей, «Лига» — принять дополнения к декрету о безопасности и ограничении миграции.

Однако стороны не поддержали предложения друг друга, чтобы не помогать друг другу в предвыборной кампании — на выборах в Европарламент «Лига» и «Движение» будут конкурентами. Все решения о новых декретах и выделении средств будут приниматься уже после выборов.

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