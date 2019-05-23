Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Париже прошла встреча глав МИД Южной Кореи и Перу

Политика

Представители двух стран обсудили экономическое сотрудничество между странами и ситуацию на Корейском полуострове

Париж, 23 мая 2019, 15:52 — REGNUM  Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Кён Хва посетила столицу Франции с официальным визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 22 мая Кан Кён Хва встретилась с министром иностранных дел Перу Нестором Пополисио, во время встречи представители двух стран обсудили экономическое сотрудничество между странами и ситуацию на Корейском полуострове.

На круглом столе ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), состоявшемся в Париже с 22 по 23 мая, МИД Южной Кореи призвал Перу к активному сотрудничеству и присоединению Южной Кореи к Тихоокеанскому альянсу.

Тихоокеанский альянс — торговый блок, основанный в 2012 году и в который входят четыре латиноамериканские страны: Мексика, Перу, Чили, Колумбия. С июля 2018 года Перу является председателем Тихоокеанского альянса.

Представители двух стран также обсудили ситуацию на Корейском полуострове, министр Кан призвала правительство Перу, являющееся непостоянным членом Совета Безопасности ООН, к поддержке и сотрудничеству для достижения полной денуклеаризации и постоянного мира на Корейском полуострове.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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