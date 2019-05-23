Президент Монголии вновь призвал досрочно распустить парламент

Улан-Батор, , 15:41 — REGNUM В среду, 23 мая, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал досрочно распустить парламент страны.

«Уважаемые члены и спикер Великого государственного хурала! Я участвую в сессии парламента, чтобы вновь сделать свое предложение. Ранее, 29 октября 2018 года я предложил распустить парламент, поскольку нынешний парламент не может исполнять свои обязанности. Прошло полгода, но этика и способность Великого государственного хурала не улучшились. Поэтому вновь призываю досрочно роспустить парламент», — заявил президент Халтмаагийн Баттулга.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вручил спикеру парламента Миеэгомбыну Энхболду официальное письмо, в котором предложил обсудить досрочный роспуск Великого государственного хурала (парламент Монголии).

В своем письме он отметил, что сформированный по итогам выборов 2016 года парламент и созданное после него правительство пренебрегают предвыборной программой, где правящая Монгольская народная партия обещала «спасать народ от бедствий, улучшать кризисную экономическую ситуацию и погасить государственные долги».

Также президент Монголии подчеркнул, что члены парламента злоупотребляли своими полномочиями, получали огромные займы под 0.25% через фонд развития малых и средних предприятий, что вызвало волну народного возмущения.

А 7 ноября спикер Великого госудаственного хурала Миеэгомбын Энхболд дал ответ на письмо президента страны о досрочном роспуске парламента. В своем письме спикер отметил, что он не согласен с предложением президента, подчеркнув, что сессии парламента и заседания постоянных и временных комитетов Великого государственного хурала проходят в нормальном режиме, своевременно решаются актуальные для экономики и общества страны вопросы.