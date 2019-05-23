Цена Крыма «гораздо выше», чем думают на Западе

Москва, , 15:41 — REGNUM Крымчане традиционно жалуются на российскую бюрократию и сложности с работой операторов связи и банков. Однако плюсов от воссоединения Крыма с Россией намного больше, чем минусов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Фактически была исправлена ошибка, которую совершил Борис Ельцин при распаде СССР. Вице-президент Александр Руцкой настаивал на том, чтобы Крым в декабре 1991-го при роспуске Союза отошел к России. Об этом он публично говорил еще в августе 1991-го после провала ГКЧП. Но тогда Ельцин принял другое решение», — пояснил эксперт.

Крым остается одним из наиболее динамичных регионов. В январе-апреле 2019 года индекс промышленного производства в Республике Крым по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 124,6. Уже в 2017 году по сравнению с украинскими временами размер экономики вырос вдвое. Стоит отметить ввод в эксплуатацию автомобильной очереди Крымского моста и нового терминала симферопольского аэропорта, запуск энергомоста, Таврической и Балаклавской ТЭС.

«Очередной рекорд постсоветского периода датирован 2018 годом и составил 6,8 млн отдыхающих, из них в гостиницах и хостелах остановились 1,5 млн человек. С 2015 года на полуострове функционирует Свободная экономическая зона, предусматривающая льготную ставку налога на прибыль — первые три года резиденты платят по 2%, следующие 5 лет — 6%, после чего до окончания работы зоны (2040 год) за ними сохраняется ставка на уровне 13,5%», — отметил Разуваев.

По его мнению, для рядовых российских граждан Крым — это, конечно, крымские вина и пляжи Чёрного моря. Магазины «Массандры» появились в Москве уже летом 2014 года. Ну и, конечно, для самого российского государства имеет принципиальное значение геополитическое и военное значение Крыма. Потеря военной базы в Крыму нанесла бы сильный удар по обороноспособности России, привела бы к дополнительным расходам бюджета.

«Совокупный негативный эффект от западных санкций оценивается в 0,5% ВВП России. При этом основные санкции, вызвавшие обвал котировок российских акций и рубля на фоне падающей нефти в конце 2014 года, были вызваны ситуацией на Востоке Украины, а не интеграцией Крыма в Россию. Беря во внимание все перечисленные факторы, можно сделать вывод, что цена Крыма гораздо выше, чем думают на Западе», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что североатлантический альянс не признает российский Крым и призывает Москву вывести из региона войска.

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