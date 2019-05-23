Сальвини рассказал о приоритетах в случае победы «Лиги» на выборах

Рим, , 15:30 — REGNUM Если прогнозы социологов оправдаются и итальянская партия «Лига» действительно получит наибольшее количество голосов на предстоящих выборах в Европарламент, то после выборов партия будет настаивать на внедрении своих инициатив о снижении НДФЛ, заявил в интервью Radio anch'io в четверг, 23 мая, лидер «Лиги», вице-премьер Маттео Сальвини.

«Лига» предлагает снизить и унифицировать ставки НДФЛ для целого ряда категорий граждан до 15%. Этот пункт содержится в коалиционном контракте правительства «Лиги» и «Движения 5 звезд», то есть мера должна быть реализована в ближайшие 4 года, однако коллеги «Лиги» по коалиции тормозят принятие данного решения, чтобы не увеличивать и без того высокий рейтинг партии Сальвини.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. По данным социологов, «Лига» наберет в Италии около 32% голосов, что позволит ей сформировать самую крупную фракцию среди всех итальянских партий, а возможно, и среди всех партий в ЕС.

При этом альянс правых партий — сторонниц национальных суверенитетов во главе с «Лигой», хотя и увеличит свое представительство в Европарламенте примерно на треть (до 12%), все равно с большой долей вероятности останется в оппозиции.

Формально победа на выборах в Европарламент не должна привести к каким-либо изменениям в итальянской политике. Однако если прогнозы социологов подтвердятся, то выборы зафиксируют, что «Лига» и «Движение 5 звезд» поменялись местами, и «партией номер один» стала партия Сальвини.

В таком случае «Лига» сможет настаивать на первоочередном принятии своих инициатив, но будет делать это только в том случае, если результаты голосования дадут уверенность, что «Лига» в результате досрочных перевыборов сможет сформировать другое правительство без «Движения 5 звезд».

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