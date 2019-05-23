Зеленский отверг возможность диалога с Москвой

Киев, , 15:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией. Об этом он заявил 23 мая перед началом своего выступления на форуме «IFORUM — 2019», передает Общественное телевидение.

Зеленский отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, будут ли у Киева переговоры с Москвой.

«Нет», — коротко ответил украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в своем выступлении на IT-форуме Зеленский признал, что Россия опережает Украину по многим показателям, включая уровень цифровизации. При этом политик именовал Россию «агрессором», однако общался с аудиторией в основном по-русски.

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