Бывший охранник лидеров Дагестана стал главным судебным приставом региона

Махачкала, , 15:35 — REGNUM Назначен новый руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану. Приказом министра юстиции РФ им стал полковник ФСО Алик Алилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Служебное удостоверение назначенцу сегодня, 23 мая, официально вручил руководитель региона Владимир Васильев, пожелав Алилову успехов «на одном из сложных участков работы». Лидер субъекта также вручил новому главе ФССП высшую награду региона — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Как сообщало ИА REGNUM, Алик Алилов порядка 10 лет возглавлял службу охраны руководителей Дагестана, начиная с времен правления Магомедсалама Магомедова и заканчивая нынешним главой. Перед тем как стать главным судебным приставом республики, Алилов также занимал пост помощника Васильева. От этой должности лидер субъекта освободил его по собственному желанию распоряжением, подписанным накануне, 22 мая.

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