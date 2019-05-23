В Прибалтике пытаются упредить панику миллионов пользователей Smart-ID

Таллин, , 15:25 — REGNUM В банковском союзе Эстонии уверяют, что, вопреки недавнему случаю мошенничества, нет никаких причин сомневаться в надежности приложения Smart-ID, сообщает новостной портал bb.lv.

«Это решение, находящееся на максимальном из требуемых уровне безопасности, созданная с его помощью цифровая подпись, как и подпись, созданная с помощью ID-карты, приравнена ЕС к подписи от руки. Такую лицензию просто так не дают — Smart-ID прошел разносторонние испытания безопасности, его надежность признана международным сертификационным предприятием», — заявили в союзе.

По мнению директора по кибер-рисках Swedbank Тоомаса Васка, такая проблема возникла из-за низкой информированности людей и неосторожными действиями пользователей в интернете, чьим доверием пользуются мошенники. Он считается, что причина не кроется в технических недостатках системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года государственная система электронных услуг Эстонии подверглась кибератаке: неизвестные злоумышленники смогли подделать личные данные других людей. Взлом был совершен через приложение Smart-ID, через которое можно войти в интернет-банк и благодаря чему получить полный доступ ко всем предлагаемым в Эстонии электронным услугам.

Всего данным приложением пользуется свыше 2,2 миллиона человек, более 400 тыс. из них — в Эстонии и около 800 тыс. в Литве. Ежемесячно с помощи приложения пользователи совершают более 35 млн. операций. Ранее в экспериментальных условиях систему неудачно пытались взломать, после чего объявили о её полной надёжности. Однако взломать Smart-ID удалось неизвестным злоумышленникам.

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