США прощупывают пути отступления с поста глобального лидера

Москва, , 02:15 — REGNUM В мае американское аналитическое издание The National Interest опубликовало статью, в которой предлагается задуматься о новом разделе мира на сферы влияния и договориться об этом с Россией. Почему после всех глобализационных экспериментов США прощупывают возможности для отступления, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Поводом для статьи в The National Interest стала ситуация в Венесуэле. Автор возмущен «российским вмешательством», без которого, как он считает, в Венесуэле давно бы уже победил американский ставленник. В нынешних условиях США не способны ответить на такой вызов с использованием грубой силы, следовательно, остается только договариваться. Попытка удержать все захваченное за последние десятилетия явно превосходит возможности, как политические, так и материальные, находящиеся в распоряжении Вашингтона.

Глобализация истощает США, это видно на примере растущего американского госдолга, уменьшить который или просто остановить сползание не уходя с роли «мирового лидера», у США никак не получается. Но почему именно Россия, а не, скажем, Китай, предполагается в качестве стороны в переговорах о сферах влияния?

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