Спикер Европарламента считает, что в ЕС слишком много бюрократии

Рим, , 15:19 — REGNUM Европейский союз нуждается в новом импульсе, заявил в интервью информагентству ANSA в четверг, 23 мая, спикер Европарламента, вице-президент партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

Импульс этот должен заключаться в том, что в ЕС должно быть больше политики и меньше бюрократии, избиратели должны «отнять» свои права у «бюрократической машины», которая подчас пытается подменить собой политику и работать на себя саму, сказал Таяни.

При этом спикер Европарламента заявил, что именно Евросоюз (основанный в соответствие с Маастрихтским договором 1992 года) «принес Европе 70 лет мира и процветания», а потому, очевидно, должен быть сохранен.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. По данным социологов, партия Таяни и Сильвио Берлускони займет в Италии четвертое место с 9−10% голосов. Альянс «Народная партия Европы», частью которого является «Вперед, Италия», сократит свое представительство в новом составе Европарламента, но останется крупнейшей фракцией.