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Президент Кении: 99% населения выступают против легализации гомосексуализма

Политика

Верховный суд страны поставит точку 24 мая

Найроби, 23 мая 2019, 15:42 — REGNUM  Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что вопрос о правах гей-сообщества не стоит на политической повестке дня страны, так как 99% населения выступает против того, чтобы позволять извращенцам совершать половые акты, сообщает 23 мая Associated Press.

В стране разразились дискуссии на тему декриминализации сексуальных отношений между представителями одного пола, причиной тому стало предстоящее решение Верховного суда по данному вопросу.

Заседание по этому вопросу в высшей судебной инстанции африканской страны запланировано на пятницу, 24 мая. Его решение может стать важным сигналом для всего континента.

Ранее, местные суды Кении, которые считались обществом консервативными, выступили в поддержку прав гомосексуалистов, однако окончательное решение будет за Верховным судом.

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