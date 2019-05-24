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Почему граждан России всё чаще арестовывают за границей?

Политика

Как положить этому конец

Почему граждан России всё чаще арестовывают за границей?
Иван Шилов © ИА REGNUM
МИД РФ

Москва, 24 мая 2019, 01:22 — REGNUM  Аресты и похищения российских граждан за рубежом — не пора ли положить конец этому безобразию? О том, что можно было бы предпринять для того, чтобы остановить развернувшуюся «охоту» за россиянами, лидерство в которой удерживает США, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Доклад Московского бюро по правам человека представил в 2018 году крайне мрачную картину. Нарушение фундаментальных прав стало обыденной практикой по отношению к россиянам за границей, вопиющие случаи исчисляются десятками только за последние несколько лет. Причем многие россияне выкрадены, многим предъявлены со стороны США дичайшие обвинения в «намерении» совершить то или иное преступление. Это натуральное беззаконие, примером которому служит множество инцидентов — и знаменитая история с Виктором Бутом, и многие другие, — не встречает достойного отпора со стороны официальной Москвы. Следовательно, не получая по рукам, инициаторы и исполнители преступлений против российских граждан продолжают распоясываться.

Здесь попытки российского МИД не раздувать конфликт работают наоборот, готовя почву для будущих преступлений со стороны все тех же американских спецслужб. Но ведь у России есть способы эффективного ответного реагирования, подобные тем, которые без всякого страха применил Китай в случает с «наездом на Huawei». Если же меры противодействия так и не будут применяться, то лозунг о русских «не бросающих своих» скоро превратится в жалкий писк, а Россия приобретет сомнительную славу капитулирующей по важным вопросам страны.

Читайте статью Александра Халдея «Когда МИД РФ начнет защищать граждан России?»

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