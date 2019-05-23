Brexit с Мэй или без неё приобрёл «черты хронической болезни»

Москва, , 15:08 — REGNUM Тереза Мэй — уникальный премьер в истории Британии. Там, где её предшественники (взять хотя бы Дэвида Камерона) сами принимают решение об отставке исходя из соображений банальной логики и самоуважения, она не только, вновь и вновь, находит в себе неведомые силы делать «хорошую мину при плохой игре», но и способна волшебным образом мобилизовать своё тающее красноречие, чтобы убедить коллег-парламентариев «дать ей ещё один шанс», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Отставка Мэй должна была быть объявлена ещё 28 марта, когда череда упорных однотипных изнурительных повесток для голосования вынудили её впервые отреагировать на неизменно сопутствующие каждому её выступлению в последние месяцы призыву уйти в отставку.

Но Мэй известна своей изобретательностью, и может вновь «найти повод, чтобы остаться. Поэтому не стоит зарекаться, учитывая то очевидное упорство, с которым британский премьер-министр цепляется за власть», — отметил эксперт.

По его мнению, Brexit в любом случае — с Терезой Мэй или без неё — уже приобрёл черты хронической болезни, которую надо лечить химиотерапией. Ничего не изменится пока Британия не наступит на свою «лебединую песню самоидентификации» и не признает неизбежность проведения повторного национального референдума по Brexit.

«Только на этот раз в бюллетенях придётся раскрыть все сопутствующие, накопившиеся со временем до критической массы, болезненные детали и нюансы — и, возможно, создать консультативный совет с Ирландией и Гибралтаром как наиболее проблемными зонами риска продолжения этой политэкономической самоэкзекуции. Других конструктивных вариантов не видно», — высказал свою точку зрения Рожанковский.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 24 мая 2019 года собирается сложить с себя полномочия из-за провала её позиции по Brexit (выход Великобритании из состава Европейского союза).

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