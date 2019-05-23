Зеленский публично назвал Россию «агрессором»

Киев, , 15:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в своём выступлении употребил вместо названия России слово «агрессор», сообщило 23 мая информационное агентство «УНН».

Во время выступления на IT-форуме, проходящем в Киеве, Зеленский заявил:

«По уровню цифровизации мы сегодня проигрываем Казахстану, Белоруссии, Узбекистану, Грузии, Молдавии, Прибалтике и «агрессору».

Журналисты отметили, что президент Украины общался с аудиторией в основном на русском языке, изредка употребляя украинские слова и обороты.

Напомним, украинская пропаганда отрицает существование граждан Украины, воюющих против ВСУ в Донбассе. По их мнению, Украина стала жертвой так называемой «российской агрессии», хотя никаких доказательств «агрессии» за пять лет войны так и не было предоставлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте президента Украины появилась петиция, автор которой предложил официально писать «россия» со строчной буквы.

Отметим, в некоторых украинских электронных СМИ встречается выражение «на России». Таким образом украинские журналисты протестуют против нормы русского языка, согласно которой правильным является словосочетание «на Украине».

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