Бойцы из Казахстана завоевали пять медалей на международном турнире в Уфе

Уфа, , 14:57 — REGNUM Бойцы Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Вооруженных сил Казахстана завоевали пять медалей на II Евразийских играх боевых искусств в Уфе, сообщили 23 мая в пресс-службе оборонного ведомства республики.

В соревнованиях по рукопашному бою золотые медали завоевали спортсмены Жандос Мадихьянов (55 кг), Мирас Узденбеков (75 кг) и Азиз Умбетов (80 кг). Вторые места заняли Асыл Шондыбай (60 кг) и Сунгат Султанбек (65 кг).

Отметим, II Евразийские игры боевых искусств прошли в Уфе с 16 по 19 мая. В соревнованиях приняли участие около 3 тыс. спортсменов из 40 регионов России, а также из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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