Первый в России муниципальный округ появится в Тверской области

Тверь, , 14:48 — REGNUM Весьегонский район Тверской области будет преобразован в муниципальный округ. Соответствующий закон подписал губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе правительства региона. 20 мая документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, в законную силу он вступит в силу спустя 10 дней после публикации.

Весьегонский муниципальный округ станет первым созданным в РФ муниципальным образованием такого типа — категория «муниципальный округ» закреплена в федеральном законодательстве с 1 мая 2019 года. Новация была учтена в поправках к законопроекту о преобразовании Весьегонского района, который на прошлой неделе был принят Законодательным собранием Тверской области сразу в двух чтениях.

Законодательную инициативу Собрания депутатов Весьегонского района в областной парламент внес глава района Александр Пашуков. Проект закона появился в ответ на обращение общественности Весьегонского района в декабре 2018 года в местное собрание депутатов о преобразовании одного городского и шести сельских поселений — тогда планировалось создать городской округ.

Как отметил Александр Пашуков, преобразование территорий района в муниципальный округ позволит преодолеть размытость ответственности разных уровней власти, сэкономить до 10 млн рублей в год на управленческих расходах, а также привлечь для развития территории дополнительные ресурсы развития за счет более широкого участия в областных и федеральных программах. По словам Александра Пашукова, законодательная инициатива была подкреплена согласием представительных органов Весьегонска и поселений района по результатам проведенных публичных слушаний.

После того, как региональный закон вступит в силу, будет сформирован единый представительный орган — Думу Весьегонского муниципального округа. Ее депутаты, в свою очередь, на конкурсной основе выберут главу муниципалитета.

14 апреля 2019 года в силу вступил региональный закон об объединении Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района. Объединенное муниципальное образование получило название «Вышневолоцкий городской округ». Процедуры, связанные с объединением, проходят также в Торжке и Торжокском районе.

Как отметили в пресс-службе облправительства, процесс укрупнения муниципальных образований направлен на повышение эффективности управления территориями, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, создание надежной доходной базы бюджета, а также на повышение инвестиционного потенциала, развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры. При объединении за жителями сельских территорий сохраняются в полном объеме положенные им льготы. Укрупненные муниципалитеты могут рассчитывать на дотации из областного бюджета в целях сохранения уровня стабильных доходов вновь образованного муниципального образования, эти деньги власти могут направлять на реализацию приоритетных для этих территорий направлений развития.

В 2018 году дотации в общем объеме 220 млн рублей получили Удомельский и Осташковский городские округа. В этом году эти муниципальные образования получат финансовую поддержку примерно в том же размере. Дотации также получат Нелидовский (57,2 млн руб.) и Кашинский (49,8 млн руб.) городские округа, прошедшие процедуру преобразования в 2018 году.

Дотации в дальнейшем будут положены и Весьегонскому муниципальному округу. Кроме того, преобразованная территория получит стимулирующие трансферты в размере 3,5 млн руб. — по 500 тыс. руб. за каждое объединенное поселение.