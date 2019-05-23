Пекину не стоит ждать дружбы с Вашингтоном

Вашингтон, , 14:47 — REGNUM В интервью South China Morning Post бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон сказал, что Китай будет важным вопросом на президентских выборах 2020 года в США. Стив Бэннон считает, что Пекин должен отказаться от любой надежды, что он может переждать годы Дональда Трампа до менее антагонистической администрации.

«Отношения с Китаем будут центральной темой этих выборов 2020 года», — сказал Бэннон. «Человек, который будет избран в 2020 году, будет Дональдом Трампом, но если это не так, то человек, который выиграет выборы, будь то демократ или нет, будет таким же большим или еще большим ястребом, чем Дональд Трамп», — уверен Стив Бэннон.

Он также считает, что в кампании 2020 года центральным вопросом будут экономические отношения Америки с Китаем, и демократы относятся к этому так же жестко, как и республиканцы.

Издание со ссылкой на экспертов из Вашингтона в свою очередь констатирует, что существует двухпартийный консенсус в отношении того, что Китай является величайшим долгосрочным стратегическим вызовом Америки.