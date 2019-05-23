Цецерский ушёл с поста главы Пскова из-за новой должности в Москве

Псков, , 14:46 — REGNUM Иван Цецерский досрочно оставил должность главы города Пскова из-за необходимости переезда в Москву на новую работу: 17 мая на учредительном собрании Национальной ассоциации развития местного самоуправления он был избран председателем правления ассоциации. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, комментируя свою отставку сегодня, 23 мая, Цецерский заявил, что мандат депутата Псковской городской думы у него остаётся — он ушёл только с поста главы города.

Высший совет нового объединения — Национальной ассоциации развития местного самоуправления — возглавил депутат Государственной думы РФ Виктор Кидяев. Его первым заместителем избран председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, заместителем — первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко.

Учредителями Ассоциации выступили Союз городов Центра и Северо-Запада России, Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Всероссийский Совет местного самоуправления, Союз российских городов, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция», Ассоциация закрытых администртивно-территориальных образований атомной промышленности, Ассоциация городов Поволжья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Цецерский имеет большой опыт работы в органах местного самоуправления: он пять раз (в 1998, 2002, 2007, 2012, 2017 годах) избирался депутатом Псковской городской думы, с 2009 года — глава города Пскова. В сентябре 2017 года после избрания депутатом городской думы по одномандатному округу № 5 Иван Цецерский стал главой Пскова в третий раз.

Напомним, в Пскове — двуглавая модель управления городом: глава Пскова избирается из числа депутатов думы, глава городской администрации (сити-менеджер) назначается по конкурсу.

В феврале 2019 года Цецерский был избран президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России, сменив в этой должности бывшего мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева.

Читайте также: Мэр Пскова Иван Цецерский возглавил Союз городов Центра и Северо-Запада РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Пскова Иван Цецерский досрочно сложил полномочия