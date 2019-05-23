Четверг, 23 Мая 2019 года
14:48:16 МСК

Британское правительство исключило голосование по Brexit в начале июня

Политика

Тереза Мэй может покинуть свой пост

Лондон, 23 мая 2019, 14:46 — REGNUM  Правительство Великобритании не будет в первые дни июня выносить на голосование в парламент соглашение условиях выхода королевства из состава ЕС. Об этом рассказалпартийный организатор правящей Консервативной партии в парламенте Марк Спенсер, сообщает 23 мая The Guardian.

Отмечается, что голосование об условиях Brexit не включено в повестку дня правительства на 3−7 июня, внесенную в программу заседаний Палаты общин.

Читайте также: Глава Еврокомиссии заявил, что «сыт по горло» переносами Brexit

Ранее в канцелярии главы правительства Терезы Мэй заявили, что соглашение о выходе из ЕС будет рассмотрено на неделе, которая начнется 3 июня. Дата была выбрана с тем, чтобы выход состоялся до начала летних парламентских каникул.

Мэй лишилась поддержки многих сторонников после того, как пообещала парламентариям голосование за второй референдум по Brexit в том случае, если они поддержат сделку с ЕС, сообщают ВВС и The Daily Telegraph.

Как сообщало ИА REGNUM, источники в правительстве полагают, что 24 мая Мэй заявит об отставке из-за провала её позиции по Brexit.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ назвали дату отставки Мэй

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить