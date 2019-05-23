Британское правительство исключило голосование по Brexit в начале июня

Лондон, , 14:46 — REGNUM Правительство Великобритании не будет в первые дни июня выносить на голосование в парламент соглашение условиях выхода королевства из состава ЕС. Об этом рассказалпартийный организатор правящей Консервативной партии в парламенте Марк Спенсер, сообщает 23 мая The Guardian.

Отмечается, что голосование об условиях Brexit не включено в повестку дня правительства на 3−7 июня, внесенную в программу заседаний Палаты общин.

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Ранее в канцелярии главы правительства Терезы Мэй заявили, что соглашение о выходе из ЕС будет рассмотрено на неделе, которая начнется 3 июня. Дата была выбрана с тем, чтобы выход состоялся до начала летних парламентских каникул.

Мэй лишилась поддержки многих сторонников после того, как пообещала парламентариям голосование за второй референдум по Brexit в том случае, если они поддержат сделку с ЕС, сообщают ВВС и The Daily Telegraph.

Как сообщало ИА REGNUM, источники в правительстве полагают, что 24 мая Мэй заявит об отставке из-за провала её позиции по Brexit.

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