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Пресс-секретарь правительства Франции: «Нужно контролировать миграцию»

Политика

«Наши проблемы связаны с большим потоком мигрантов»

Париж, 23 мая 2019, 14:59 — REGNUM  Пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиай в эфире радио Europe 1 заявила, что «вчерашняя Франция — это не Франция сегодня и она должна быть в состоянии контролировать эту миграцию».

«Сегодня наши проблемы связаны с большим потоком мигрантов и поэтому мы должны иметь возможность контролировать эту миграцию, и именно это мы хотим сделать на европейском уровне», — объяснила Сибет Ндиай.

Сибет Ндиай также считает, что ее двойная франко-сенегальская национальность является «невероятным богатством» в мире, который полностью захлестнула глобализация.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Франции объявили, что страна примет двадцать восемь езидских женщин и их детей.

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