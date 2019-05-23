СМИ: Бойцов ВСУ настраивают на диалог с Донбассом

Киев, , 14:34 — REGNUM Бойцов вооружённых сил Украины, которые находятся в зоне так называемой «операции объединённых сил» («ООС») в Донбассе, спросили об их отношении к возможным переговорам с ополченцами Донецкой и Луганской Народных Республик. Такой вопрос, предложенный для обсуждения командой нового президента Украины Владимира Зеленского, содержатся в телеграмме, направленной командованием в воинские части ВСУ. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда «Вернись живым».

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«Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношение военнослужащих относительно возможных переговоров с ДНР/ЛНР и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить — прим. ИА REGNUM ) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного», — говорится в документе, который есть в распоряжении фонда.

Начальник пресс-центра оперативного командования «Север» Виталий Кириллов подтвердил, что такой документ был направлен в войска, однако его содержимое искажено, сообщает УНИАН.

«Указанная в документе информация должна была касаться не опроса военных, а сбора информации о настроениях гражданского населения, живущего возле воинских частей, мест дислокаций, в областных пунктах, городах», — отметил он.

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Пресс-офицер пояснил, что эта информация необходима для прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих ВС Украины.

«Анализ этих сведений — это информация для служебного пользования, это наш внутренний документ», — добавил Кириллов, отметив, что документ был оперативно отменён, и он утратил юридическую силу.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский, который 20 мая официально вступил в должность президента Украины, своей первоочередной задачей на новом посту назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, для того, чтобы граждане Украине больше не погибли, он «готов на всё». Зеленский добавил, что готов пожертвовать своими рейтингами и своей должностью, чтобы наступил мир.