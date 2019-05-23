Глава генштаба Украины: «Для меня не закончен бой под Иловайском»

Киев, , 14:34 — REGNUM

Начальник генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что для него «ещё не закончился бой августа 2014 года под Иловайском, когда украинская армия и добровольцы с боем выходили из окружения». Соответствующее заявление Хомчак сделал 23 мая во время общения с прессой в Киеве.

«Для меня тот бой не закончится, пока не будет известна судьба каждого бойца, который там пропал или погиб. Мне с этим жить. Но я точно знаю, что мне не стыдно никому смотреть в глаза — ни родителям погибших, ни тем, кто со мной вышел, ни тем, кто ранен. Никого не предали, я был до последнего вместе с ними. Хотя я не должен был там быть по всем военным канонам. Мой штаб должен был находиться очень далеко. Но принцип той войны — если есть генерал, то солдат воюет, если генерал ушел, то солдаты бегут 200 км/ч перед ним. И те примеры вы знаете», — сказал Хомчак.

Он напомнил, что во время выхода из Иловайского котла также мог погибнуть, как и другие.

«Я жалею о том, что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я тоже имел возможность погибнуть. Чего бы черного обо мне ни говорили, я выходил вместе с теми людьми, с бойцами добровольческих батальонов. Я остался живым. Если бог сберег мою жизнь, я должен посвятить свою жизнь тому, чтобы изменить в армии все что можно, чтобы люди не гибли. В моих приоритетах — человек. Во всех стандартах НАТО первым проходит отношение к человеку. Вокруг человека строятся все остальные стандарты», — добавил Хомчак.

Он также пообещал рассказать общественности все детали Иловайской трагедии после того, как с дела снимут гриф секретности.

«Я предлагаю вернуться к Иловайску тогда, когда завершится расследование Генеральной прокуратуры. Дело секретное. Я — человек, который допущен к военной тайне. Я не могу разглашать. Я бы хотел все рассказать обществу. Я все рассказал генеральной прокуратуре. Я все рассказал следственной комиссии Верховной Рады, которая на тот момент была и проводила расследование. Как только дело рассекретят, я буду рассказывать все детали», — пообещал Хомчак.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Хомчак занимал должность командующего сектором «Б» сил антитеррористической операции. Под его командованием украинские подразделения частично заняли Иловайск, но были вынуждены отступить.