Венецианская комиссия оценит закон о тотальной украинизации

Киев, , 14:36 — REGNUM Венецианская комиссия даст оценку украинскому языковому закону, заявил представитель Совета Европы Дэниел Хольтген, сообщило 23 мая издание «Европейская правда».

«Письмом, датированным 22 мая, глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — сказано на сайте Совета Европы.

Результаты обещают опубликовать до конца года.

Напомним, закон, дискриминирующий во всех сферах жизни национальные меньшинства и русское население Украины был принят Верховной рады в конце апреля 2019 года.

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