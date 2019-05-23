Госдума устанавливает выплаты в случае смерти сотрудника полиции

Москва, , 14:31 — REGNUM Законопроект, устанавливающий порядок выплат пособий в случае гибели сотрудника полиции, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Устанавливается, что порядок выплаты единовременных пособий в случаях гибели (смерти) сотрудника органов внутренних дел, получения сотрудником органов внутренних дел увечья при выполнении им служебных обязанностей, а также сумм возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему сотруднику полиции или его близким родственникам, будет определяться МВД России.

Замглавы МВД Игорь Зубов заверил парламентариев, что и сейчас МВД производит необходимые выплаты, однако сейчас это происходит на основании приказа, в то время как нормы следует закрепить на уровне закона.

«Просто приводим в соответствие. Устраняем пробел законодательный», — отметил Зубов.

Он также сообщил о суммах выплат. Так, по его словам, в случае гибели сотрудника полиции сумма выплаты составляет 3,843 млн рублей, в 2018 году было выплачено 1,568 млрд рублей. Выплаты в случае увечья составляют 2,5 млн рублей, в 2018 году на эти цели было потрачено 1,3 млрд рублей, привел данные представитель МВД.