Министр обороны Грузии за присутствие баз США в стране

Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Министр обороны Грузии Леван Изория считает сотрудничество с США в оборонной сфере очень значительным и приветствует размещение американских военных баз в Грузии. Об этом он заявил грузинской редакции «Голоса Америки» в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова президента Грузии Саломе Зурабишвили. Напомним, что в интервью этому же изданию ранее президент Грузии выразила сомнение в целесообразности открытия баз США в Грузии, отметив, что «не следует делать шаги, которые могут быть восприняты как провокация» и что это «может привлечь внимание не только России, но и террористических движений, особенно активных в регионе».

Комментировать слова президента министр обороны не стал, но подчеркнул, что он «открытие в перспективе американских баз в Грузии будет только приветствовать». Леван Изория дал интервью в ходе своего визита в США, который начался 18 мая и завершился 23 мая. Подводя итоги визита, министр обороны сообщил, что планируется дальнейшее углубление сотрудничества в сфере обороны.

По его информации, в конце текущего года будет заключено трехлетнее рамочное соглашение, которое призвано еще больше усилить военное сотрудничество между США и Грузией.