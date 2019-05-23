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В Уганде прошла встреча спецслужб региона Великих Восточноафриканских озер

Политика

«Угроза существует»

Кампала, 23 мая 2019, 14:56 — REGNUM  Главы спецслужб региона Великих Восточноафриканских озер провели встречу в Уганде. Они намерены продумать стратегию противостояния угрозе, исходящей от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает BBC Swahili со ссылкой на свои источники.

По данным региональной организации по обеспечению безопасности в районе Великих Восточноафриканских озер, террористы с легкостью проникли на территорию ДР Конго из-за нестабильности, вызванной вспышкой лихорадки Эбола. Это обстоятельство затрудняет противодействие террористической группировке.

«Угроза существует, поэтому мы решили взяться за проблему заранее, пока она не перерастет в серьезную угрозу безопасности для региона Великих Восточноафриканских озер», — заявил главнокомандующий армией Уганды генерал Давид Мухози.

Местные власти на северо-востоке ДР Конго сообщают, что местные боевики уже вступили в сотрудничество с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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