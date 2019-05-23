США против Венесуэлы: цинизм и прагматизм в одном флаконе

Вашингтон, , 14:24 — REGNUM

Сообщения о возобновлении закупок нефти американскими компаниями у Венесуэлы ещё раз свидетельствуют о беспринципном характере внешней политики США, хотя в известном смысле можно назвать это и «прагматизмом», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 23 мая, комментируя информацию СМИ США.

Ранее американские СМИ сообщили, что в середине мая США после двухнедельного перерыва вернулись к закупке венесуэльской нефти. Объем поставов составляет около 49 тыс. баррелей в сутки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что ранее в США обещали «прекратить любые коммерческие сделки банков, фирм и компаний с Венесуэлой, выгодные Николасу Мадуро».

"Сообщения о том, что американские компании возобновили закупки нефти у Венесуэлы, ещё раз свидетельствуют о беспринципном и циничном характере внешней политики США. Но можно в духе времени назвать это и «прагматизмом»: добиться прекращения торговли с этой латиноамериканской страной Вашингтону не удалось — они встраиваются в сложившуюся ситуацию. Вместе с тем от генеральной своей цели в Венесуэле США не отказываются, в этом они последовательны, будут и далее делать всё, что в их силах, для свержения правительства Николаса Мадуро.

Кстати говоря: закупки нефти они восстановили, а как они расплачиваются за эти поставки? Банковскую блокаду, выходит, тоже сняли?

Мадуро, пользуясь увеличением поступлений за нефть, надо безотлагательно заниматься экономикой, это его ахиллесова пята. Если начнёт восстанавливаться хозяйственная деятельность, американцам придётся действительно отступить», — отметил Михаил Демурин.