Четверг, 23 Мая 2019 года
14:31:58 МСК

Управление границами в Туркестане обсудили в ОБСЕ

Политика

Заседание ФСОБ под председательством Таджикистана прошло 22 мая в Вене

Вена, 23 мая 2019, 14:31 — REGNUM  Военно-политические аспекты безопасности и управление границами в Туркестане обсудили участники пленарного заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Об этом 23 мая сообщили в департаменте информации МИД Таджикистана.

Заседание ФСОБ под председательством Таджикистана прошло 22 мая в Вене. Постоянный представитель республики при ОБСЕ Идибек Каландар отметил, что обеспечение безопасности границ в регионе является фактором противодействия многочисленным угрозам, в том числе терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия.

Делегации ЕС, России, США и Японии при ОБСЕ приветствовали включение тематики безопасности границ в Туркестане в программу председательства Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Таджикистан принял председательство в форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Заключительное заседание швейцарского представительства ФСОБ состоялось 10 апреля в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на приграничных территориях Туркестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить