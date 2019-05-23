Управление границами в Туркестане обсудили в ОБСЕ

Вена, , 14:31 — REGNUM Военно-политические аспекты безопасности и управление границами в Туркестане обсудили участники пленарного заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Об этом 23 мая сообщили в департаменте информации МИД Таджикистана.

Заседание ФСОБ под председательством Таджикистана прошло 22 мая в Вене. Постоянный представитель республики при ОБСЕ Идибек Каландар отметил, что обеспечение безопасности границ в регионе является фактором противодействия многочисленным угрозам, в том числе терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия.

Делегации ЕС, России, США и Японии при ОБСЕ приветствовали включение тематики безопасности границ в Туркестане в программу председательства Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Таджикистан принял председательство в форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Заключительное заседание швейцарского представительства ФСОБ состоялось 10 апреля в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.