Четверг, 23 Мая 2019 года
14:29:20 МСК

Круглый стол: Выборы Московской городской думы

Политика

Анонс заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы Московской городской думы: основные игроки накануне старта кампании»

Москва, 23 мая 2019, 14:29 — REGNUM  29 мая в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится двадцать третье заседание Экспертного клуба «Регион».

Тема заседания: Выборы Московской городской думы: основные игроки накануне старта кампании.

Вопросы для обсуждения:

  1. Модель «только одномандатные округа»: как это работает в Москве.
  2. Итоги предварительного голосования «Единой России»: пул кандидатов в лояльном власти поле.
  3. Самовыдвиженцы и общественные деятели в кампании — о чем свидетельствует этот тренд?
  4. Региональная дифференциация электоральной стратегии «Единой России».

Экспертный клуб «Регион» — дискуссионная площадка, на которой обсуждаются проблемы российских регионов и региональной политики.

Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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Анонсы мероприятий пресс-центра REGNUM
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