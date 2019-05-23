«Новый этап» — врио главы Оренбуржья о развитии отношений регионов КНР и РФ

Оренбург, , 14:37 — REGNUM В Чебоксарах 23 мая в рамках заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики прошли церемонии подписания межрегиональных соглашений о сотрудничестве. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве подписали врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер заместитель губернатора провинции Хубэй Хуан Чжупинь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Оренбуржья.

«Одним из приоритетов внешнеэкономического сотрудничества для Оренбургской области является выстраивание всесторонних отношений с регионами Китая. Их дальнейшие перспективы мы определили на заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы». Соглашение о сотрудничестве нашего региона с провинцией Хубэй, весь пакет соглашений — новый этап в развитии межрегиональных отношений наших стран. Для Оренбуржья это уже четвертая из шести провинций КНР — участниц формата сотрудничества, взаимодействие с которыми оформлено на международном уровне», — отметил Денис Паслер.

С 2013 года в рамках российско-китайского сотрудничества подписано 38 межрегиональных соглашений. Добавим, Оренбургская область сотрудничает с регионами Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики в течение пяти лет. 23 июня 2014 года в Самаре на заседании совместной рабочей группы регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики по торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству были подписаны двусторонние соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Оренбургской области с городом центрального подчинения Чунцин, провинциями Аньхой и Сычуань.

Оренбургская область представила китайской стороне пять инвестиционных проектов, девять торгово-экономических и 12 новых проектов в гуманитарной сфере.

Большую роль в развитии международного гуманитарного партнерства играют международные контакты оренбургских вузов. В 2017 году все образовательные организации высшего образования Оренбургской области вошли в состав Ассоциации вузов Приволжского федерального округа и провинций Верхнего, Среднего течения реки Янцзы. В июне 2019 года делегация студентов ведущих вузов Оренбуржья будет участвовать в российско-китайском молодежном форуме «Волга — Янцзы 2019». Напомним, в соответствии с договоренностью, достигнутой президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.